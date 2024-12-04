Burdur-Antalya yolunda korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç TIR'ın altına girdi: Yaralılar var...
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan lüks otomobilin önünde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Burdur’dan Antalya istikametine dün saat 22.00 sıralarında seyir halinde olan Bayram Y. (36) idaresindeki 07 BOY 467 plakalı Audi marka lüks otomobil Tekke rampasına geldiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde seyreden İbrahim Y. (23) idaresindeki 03 ACM 293 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazanın şiddetiyle dorsenin altına giren lüks otomobil sürücüsü Bayram Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Timurtaş A. (31) araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Timurtaş A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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