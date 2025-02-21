Kırıkkale'de günlerdir aranan demans hastasından kötü haber

Yayınlanma: 21.02.2025 - 19:31

Güncelleme: 21.02.2025 - 19:31

Bir haftadır kent merkezinde KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, birçok noktada dron destekli arama çalışması yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yanındaki boş arazide Aydemir Şatay'ın cesedine ulaştı.

Şatay'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 14 Şubat'ta ayrıldıktan sonra Aydemir Şatay'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti.

Demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlatılmıştı.