Polislerden Bolu'da 'uyuşturucu' baskınları: 2 tutuklama

Bolu’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Polislerden Bolu'da 'uyuşturucu' baskınları: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:20

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 2’si ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.

Operasyonda ayrıca 37 kişi hakkında da ‘Uyuşturucu madde kullanma’dan işlem yapıldı. 

 


Etiketler: #bolu

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