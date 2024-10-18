Kırıkkale’de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de kaçak tütün operasyonunda binlerce makaron, elektronik sigara ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale’de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:38

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 13 bin 400 adet bandrollü boş makaron, 3 bin 400 gram nargile tütünü, 115 paket kaçak sigara, 84 adet elektronik sigara kiti, 2 adet elektronik sigara, 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #tütün #kaçak tütün

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