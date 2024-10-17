Minibüste 1 ton 460 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde durdurulan minibüste 1 ton 460 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Minibüste 1 ton 460 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:52

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan minibüste bandrolsüz ve faturasız 1 ton 460 kilo tütün ele geçirildi.

Araçta bulunan A.G. ve Ş.D. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #osmaniye #Minibüs #tütün

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