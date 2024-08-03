Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı

Kırıkkale'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:26
Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
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Feci kaza, öğle saatlerinde Balışeyh-Sulakyurt kara yolunda meydana geldi. B.A. (22) yönetimindeki 71 AAB 149 plakalı organizasyon şirketine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan masa ve sandalyeler yola savruldu. Kazada, sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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