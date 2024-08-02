Konya’da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:35
Konya’da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Karayolları Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.N.B. idaresindeki 42 AJR 403 plakalı kamyonet ile B.A. yönetimindeki 06 DJ 0744 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan yolcular Y.B., M.B. ve C.L. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


konya haberleri

İlgili Haberler

Kafasını zemine çarptı: Konya'da balkondan düşen çocuk öldü

Kafasını zemine çarptı: Konya'da balkondan düşen çocuk öldü
Konya'da feci olay: 12. kattan atlayıp intihar etti, üzerine düştüğü esnaf ağır yaralandı

Konya'da feci olay: 12. kattan atlayıp intihar etti, üzerine düştüğü esnaf ağır yaralandı
Umut Nayir'in ardından... Konyaspor, Fenerbahçe'den bir ismi daha transfer etti

Umut Nayir'in ardından... Konyaspor, Fenerbahçe'den bir ismi daha transfer etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler