Konya’da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Karayolları Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İ.N.B. idaresindeki 42 AJR 403 plakalı kamyonet ile B.A. yönetimindeki 06 DJ 0744 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan yolcular Y.B., M.B. ve C.L. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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