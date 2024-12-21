Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

Kırıkkale'de şarampole savrulan kamyonetin sürücüsü, kazadan sonra yaralı arkadaşını da bırakıp olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekiplerinin çalışma başlattığı aktarıldı.

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 08:39

Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 48 ADV 494 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekildi.


Etiketler: #arkadaş #kaza #Kamyonet #Kırıkkale

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