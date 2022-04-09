Kırıkkale'de 'kumar' baskını: 3 kişiye para cezası

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:15

Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 5 bin 457 TL para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kent merkezinde yaşa dışı bahis, kumar, oyun makineleri ve siber denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tepebaşı Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede 3 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını ve masa üzerinde bir miktar para olduğunu fark etti.

Kumar oynayan 3 kişi ve iş yeri sahibini ifadelerini almak üzere Ahlak Büro Amirliğine getiren polis ekipleri, şüphelilere 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza kesti.

Ekipler, iş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan uygulamalarda, GBT kontrolleri sırasında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranmasının olduğu tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.