Sancaktepe’de kumar oynatılan kıraathaneye baskın
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama' suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanarak suçların önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sancaktepe'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. 6 şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.
İstanbul Sancaktepe’de kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye baskın yapıldı. Polis ekipleri, 6 şahıs hakkında toplamda 10 bin 914 lira cezai işlem uyguladı. Kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
2 Nisan 2022 tarihinde Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi’nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet yürüten bir işyerinde kumar oynatıldığını belirleyen ekipler, şüpheli şahısların yakalanması amacıyla detaylı bir inceleme başlatarak işyeri ve çevresinde kontrol amaçlı tedbir aldı.
İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
İnceleme sonucunda polis ekipleri, kumar oynatıldığı anlaşılan işyerine aynı gün saat 21.30 sıralarında yaptıkları baskında, işyeri içerisinde 1 adet yuvarlak masa etrafında 6 erkek şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıklarını ve masa üzerinde kağıt para olduğunu tespit etti. Şahıslar kontrol altına alınırken, iskambil kağıtları ve para muhafaza altına alındı.
ŞAHISLARA PARA CEZASI YAĞDI
Konu ile ilgili iş yerinde bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sahibi B.C. isimli şahıs hakkında ise 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen işyeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
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