Kırıkkale’de otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana geldi.
Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada, 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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