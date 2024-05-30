Kırıkkale’de otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:44
Kırıkkale’de otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news

Kaza akşam saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


akşam haberleri Hastane haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Anadolu Efes evinde rahat kazandı

Anadolu Efes evinde rahat kazandı
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi
SOL Parti, İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü: Soykırımcı İsrail yenilecek, Filistin halkı kazanacak

SOL Parti, İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü: Soykırımcı İsrail yenilecek, Filistin halkı kazanacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!

Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!
Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi

Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim'

Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim'
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?