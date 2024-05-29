SOL Parti, İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü: Soykırımcı İsrail yenilecek, Filistin halkı kazanacak

SOL Parti, İsrail'in Filistin'e saldırılarını İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu'na yürüyüş düzenleyerek protesto etti. Burada yapılan açıklamada, "Biliyoruz ki İsrail sorunu bir emperyalizm sorunudur. Bugün tüm dünyada savaş, katliam ve işgalleri tetikleyen bir güçle mücadele etmek, Filistin mücadelesini savunmaktan geçiyor" denildi.

ANKA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:24
Abone Ol google-news

SOL Genç üyeleri, "Soykırımcı İsrail yenilecek, Filistin halkı kazanacak" yazılı pankart ve Filistin bayrağıyla İsrail Büyükelçiliği Konutu'na yürüdü. Grup adına yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Doğrudan Filistin halkını hedef alan bu katliam aralarında çocukların da bulunduğu en az 45 sivilin ölümüyle sonuçlandı. 76 yıldır her gün sürgün hayatı yaşayan, her saat bombaların patlama seslerine uyanan ve her dakika savaş suçlusu İsrail’in saldırılarına maruz kalan milyonlarca Filistinlinin yaşama mücadelesi sıradanlaşmamalı. Emperyalist güçlerin desteklediği siyonist ordunun eliyle Filistin halkına açılan soykırımcı savaşın karşısına dikilmek için birleşelim. 

''FİLİSTİNLİLERİN SESİ OLACAĞIZ''

‘Eşlik et ve geleceği düşün’ marşının sözlerini fısıldayan Filistinlilerin sesine ses olacağız. Filistin için asla yalnız yürümeyeceğiz. ‘Çünkü devrimimiz, adalet demektir, evlerimize geri dönebilmek demektir, ülkemizi geri almak demektir’ diyen George Habaş ile yürüyeceğiz. Kılıç ile boyun arasındaki görüşmeyi reddeden ve direnişin pusulası Gassan Kanafani ile yürüyeceğiz. Filistinli kadınların cesaretini simgeleyen Leyla Halid ile yürüyeceğiz. Amerikan Emperyalizminin maşası Siyonist İsrail’in Türkiye Başkonsolosuna devrimcilerin selamını gönderen Mahir ile yürüyeceğiz. Filistin halkıyla dayanışmaya giden Deniz olup yürüyeceğiz. Amerika’daki Columbia Üniversitesi’deki gençlerden Avrupa’nın tümüne yayılan özgür Filistin sesi ile yürüyeceğiz.

Biliyoruz ki İsrail sorunu bir emperyalizm sorunudur. Bugün tüm dünyada savaş, katliam ve işgalleri tetikleyen bir güçle mücadele etmek, Filistin mücadelesini savunmaktan geçiyor."


sol haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrail Büyükelçiliği önü karıştı: Molotof kokteyl atıldı

İsrail Büyükelçiliği önü karıştı: Molotof kokteyl atıldı
İsrail Refah'ta kara savaşını genişletiyor

İsrail Refah'ta kara savaşını genişletiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı

Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı
Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!

Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’

Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’
İzmir'de 'evlat' dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!

İzmir'de 'evlat' dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
Dua Lipa’dan Gazze çağrısı: ‘Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez’

Dua Lipa’dan Gazze çağrısı: ‘Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez’
'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü

'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü
Rekabet Kurumu 4 beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza verdi

Rekabet Kurumu 4 beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza verdi