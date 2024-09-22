Kırıkkale'de sağanak: Anne-çocuğu itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu, yollar su altında kaldı, bahçelerinde bulunan evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de sağanak: Anne-çocuğu itfaiye kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:37

Kırıkkale Merkeze bağlı Ahılı köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Ahılı Deresi taşması sonucunda sel meydana geldi. Sel nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı bahçeleri su bastı.

Dere üzerinde bulunan köprü ve çevresindeki bahçe duvarları yıkıldı. Sel sularından etkilenen bir bahçedeki evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve derenin temizlenmesi için çalışma başlattı. 


Etiketler: #sağanak #Kırıkkale

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