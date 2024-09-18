Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 07:11

Güncelleme: 18.09.2024 - 07:12

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan M.S.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.