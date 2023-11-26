Kırıkkale'de sağanak: Dere taştı, yol suyla kaplandı!
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun karayolu trafiğe kapatıldı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yol suyla doldu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Yağışın ardından derenin taşması sonucu Kırıkkale-Samsun karayolu kısa bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri de kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı.
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