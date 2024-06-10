Kırıkkale’de ‘siber dolandırıcılık’ operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:23

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:23

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ç.Ü. isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Operasyon sonucunda yakalanan Ç.Ü., gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Bilişim suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtilen açıklamada, yurttaşlar bu tür suçlar karşısında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada, siber suçlarla mücadelenin devam edeceği ve vatandaşların da bu konuda bilinçli olması gerektiği vurgulandı.