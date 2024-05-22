Siber polisten 'müstehcenlik' operasyonu: 1 gözaltı
Kırıkkale’de siber polisi tarafından yapılan operasyonda, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "müstehcenlik" suçuna karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu B.H.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahısın evinde yapılan aramada 6 adet dijital materyal, 6 adet bıçak, muşta ile başkasına ait düzenlenmiş çalışma izin belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Erdoğan'a fark attılar
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
- Kiracı apartmanı havaya uçurdu!