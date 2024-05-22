Siber polisten 'müstehcenlik' operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale’de siber polisi tarafından yapılan operasyonda, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:46
Siber polisten 'müstehcenlik' operasyonu: 1 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "müstehcenlik" suçuna karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu B.H.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahısın evinde yapılan aramada 6 adet dijital materyal, 6 adet bıçak, muşta ile başkasına ait düzenlenmiş çalışma izin belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.


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