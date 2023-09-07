Bursa'da gece kulübü önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 08:05

Güncelleme: 07.09.2023 - 08:05

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B.,Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Çıkan çatışmada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı.

Çatışmanın ardından Çağlar B. olay yerinden koşarak uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünü tahliye eden polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıkta tabancasını atarak kaçmaya çalışan Çağlar B. ise bölgede devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet O. ve Yasin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisi süren Güçlü Şamil E.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri çatışmada kullanılan 3 tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.