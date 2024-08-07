Motosikletle geldi: İşletmeciyi tabancayla vurup kaçtı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletle bir işyerine gelip işletmeciyi tabancayla vuran saldırgan, yaya olarak olay yerinden kaçtı. İşletmeci karnına isabet eden kurşunla yaralanırken polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:16
Motosikletle geldi: İşletmeciyi tabancayla vurup kaçtı!
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Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, plakası öğrenilemeyen motosikletle işyerinin önüne geldi. 

Motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrılırken, motosikletten inen T.U. ise işyerine doğru hareket etti. Saldırgan, o sırada işyerinde bulunan işletmeci D.B.’ye tabancayla ateş edip, yaya olarak olay yerinden kaçtı. 

Merminin karın boşluğuna isabet etmesi sonucu yaralanan D.B.’yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. 

Olay yeri inceleme ekipleri ise çevre ve işyerinde incelemede bulundu. D.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, kaçan T.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.


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