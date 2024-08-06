Kırıkkale'de tarla sulama kavgasında katliam: Baba, oğul ve torun öldürüldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde iddiaya göre 'tarla sulama' meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

AA/İHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:50
Abone Ol google-news

Olay, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. ile Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur (17) arasında tarım arazisinin sulanması konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'a ateş eti. Kurşunların hedefi olan üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. E.Ç., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, E.Ç. ile öldürdüğü şahısların arasında akrabalık bağı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale haberleri sulakyurt haberleri

İlgili Haberler

7 yaşındaki çocuk aile katliamının tek şahidi oldu! Yaşadığı dehşeti anlattı

7 yaşındaki çocuk aile katliamının tek şahidi oldu! Yaşadığı dehşeti anlattı
Ankara'da aile katliamı! Kardeşini ve dayısını ölürdü, intihar etmeye çalıştı...

Ankara'da aile katliamı! Kardeşini ve dayısını ölürdü, intihar etmeye çalıştı...
25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamının üzerinden 6 yıl geçti: 'Çığlığımız duyulmadı'

25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamının üzerinden 6 yıl geçti: 'Çığlığımız duyulmadı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler