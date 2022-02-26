Grup Yorum: NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadeleyi destekliyoruz
Grup Yorum, Rusya'nın başkenti Moskova'da verdikleri konseri paylaşarak, "Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz" dedi.
Grup Yorum, Rusya'nın başkenti Moskova'da verdikleri konseri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Grup Yorum, 24 Şubat'taki konser paylaşımlarında, "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" ifadelerini kullandı.
İngilizce bir açıklama da yapan Grup Yorum, "Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz" diye belirtti. Açıklamada, ABD'nin söz konusu savaşı Kuzey'de daha fazla güç kazanmak için desteklediği ifade edildi.
ABD EMPERYALİZMİ VE NATO DONBASS'TAN DEFOL! https://t.co/SbPROXTbSl— Grup Yorum (@Grup_YORUM) February 24, 2022
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