Kırklareli ile Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı!

20.08.2025 12:42:00
Kırklareli'nin Vize ilçesinde ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. 

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Yurttaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba günü Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yurttaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

