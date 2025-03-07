Kırklareli merkezli 4 ilde 'uyuşturucu' baskını: 5 tutuklama

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:25

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:27

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin kripto para karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kenevir serası, 3,81 gram esrar, 120 kök Hint keneviri, 84 uyuşturucu hap, 2,30 gram sentetik uyuşturucu, 5,73 gram kenevir tohumu, bir miktar asit, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 150 tabanca fişeği, uyuşturucu madde öğütücü makine, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 300 lira ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Araştırmada, zanlıların sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu maddeleri kripto para karşılığında satıp kargoyla teslim ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.