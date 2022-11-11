Kırklareli merkezli 'tefecilik' operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan S.C.Ç, E.A, R.H.A. ile S.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.C.Ç, E.A ve R.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 MİLYON 168 BİN 638 LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Şüphelilerin 2 yılda mağdurlardan 2 milyon 168 bin 638 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Lüleburgaz ile Aydın'da 9 Kasım Çarşamba günü 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira ve 2 tabanca ele geçirilmişti.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Ünlü isim polis merkezinde olay çıkardı, nezarete atıldı
- Bara silahlı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı