Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 'Yüzde 150 faizle' borçlandırmışlar
Adana’da, tefeci şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 2’si tutuklandı; 6’sı adli kontrol şartı, 13’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, esnaflık yaptıkları mahalledeki kişileri tuzağa düşürdükleri, yüzde 150 oranında faizle borç verdikleri ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı.
28 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ
KOM ekipleri, şebekenin Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde 105 kişiye faizle para verip, 28 milyon lira haksız kazanç sağladığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi 21 şüphelinin yakalanması için 2 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenledi.
BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 milyon 350 bin lira değerinde 76 senet ve 3 çek, borçlu tarafından imzalanmış 4 boş senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 101 mermi, 1 elektroşok cihazı, farklı kişilere ait 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 defter ele geçirildi.
YÜZDE 150 FAİZLE BORÇLANDIRMIŞLAR
Yapılan çalışmada şüphelilerden Osman K., kardeşleri Adnan K. ve Erdal K. ile Osman B., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ve Müslüm K.’nin, esnaflık yaptıkları mahalledeki kişileri tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bankalardan kredi çekemeyenlere yüzde 150 oranında faiz karşılığı borç para verdikleri saptandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13’ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Erdal K. ile Mehmet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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