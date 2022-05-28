Kırklareli ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kırklareli ve Edirne için önemli bir uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bugün öğleden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, iki ilde ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.