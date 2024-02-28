Kırklareli’de 11 kaçak göçmen yakalandı: 5 gözaltı

Kırklareli’de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:39
Kırklareli’de 11 kaçak göçmen yakalandı: 5 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde yapılan operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2’si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.


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