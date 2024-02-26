Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda ve Ezine ilçesinin Tavaklı köyünün İskele mevkisinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda üç araçta 182 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Ş.T, H.N, T.Ş, Y.P. ve H.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan 3 araç, 1 bot ve bot motoru yediemin otoparkına çekildi.
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