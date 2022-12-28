Kırklareli'de 299 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı
Kırklareli'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 7 insan kaçakçısından 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında il genelinde son 5 günde önleyici devriye faaliyetlerinde bulundu.
Uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlere 'organizatörlük' yapan 7 şüpheli yakalandı.
Göçmenlerin taşınmasında kullanılan 3 araca da el koyuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 insan kaçakçısından 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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