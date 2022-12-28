Kırklareli'de 299 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 7 insan kaçakçısından 5'i tutuklandı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:57
Kırklareli'de 299 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında il genelinde son 5 günde önleyici devriye faaliyetlerinde bulundu.

Uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlere 'organizatörlük' yapan 7 şüpheli yakalandı.

Göçmenlerin taşınmasında kullanılan 3 araca da el koyuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 insan kaçakçısından 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Kırklareli göçmen düzensiz göçmen

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