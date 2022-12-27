Çanakkale açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen "TCSG-907" botu ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İstanbul’da toplu taşımaya zam
- F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlundan kötü haber!
- Yine İsmailağa! 'Cariyenle nikahsız beraber olabilirsin'