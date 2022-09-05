Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir işyerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42
Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi.

1'İNCİ JUSTİNUS DÖNEMİNE AİT

A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi.

A.D. hakkındaki işlem başlatıldı. 


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