Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 157 sikke ele geçirildi.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 16:18
Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınarak kent girişinde durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 157 tarihi sikke ve 2 metal obje ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Sikkeler ile objeler ise incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslime edildi.

Soruşturma sürüyor. 


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