Eskişehir'de 157 sikke ele geçirildi

16 Ağustos 2022 Salı, 16:18

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için kente geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınarak kent girişinde durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 157 tarihi sikke ve 2 metal obje ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Sikkeler ile objeler ise incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslime edildi.

Soruşturma sürüyor.