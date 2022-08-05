İstanbul'dan Avrupa'ya 'kargoyla' tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi!

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:25

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da yaşayan bir kişinin kargoyla bir Avrupa ülkesine tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli, bir kargo firmasının Küçükçekmece şubesine paketi teslim ettiği sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde çeşitli uygarlıklardan kalma bin 73 sikke ele geçirildi.

El konulan tarihi eserlerle ilgili yapılan incelemelerde, Helenistik -Geç Roma-Erken Bizans-Osmanlı Dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği belirlendi. Geç Bizans dönemine ait sikkelerin ön ve arka yüzlerinde imparator ve portre betimlemeleri olabileceği tespit edildi.

ESERLERİN ÖN VE ARKA YÜZÜ, PADİŞAH HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Osmanlı İmparatorluğu dönemine de ait olan sikkelerin ön ve arka yüzlerinde ise Arapça ve Osmanlıca yazıların padişah hakkında bilgi verdiği belirlendi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen toplamda bin 73 adet sikke, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.