Kırklareli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kırklareli'de şarampole devrilen otomobildeki Furkan S. (25), öldü, 3 kişi de yaralandı.
Feci kaza, gece saatlerinde Koruköy yakınlarında meydana geldi. Salih K.'nin kontrolünü yitirdiği 39 TP 616 plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan S., hayatını kaybetti.
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