Kırklareli'de 2 milyon 161 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:32

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:34

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada R.K. ve G.B.'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Polisin düzenlediği operasyonda, ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan R.K. ve G.B., hakkında adli işlem başlatıldı.