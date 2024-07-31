Kırklareli'de 2 milyon 161 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada R.K. ve G.B.'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Polisin düzenlediği operasyonda, ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.
Gözaltına alınan R.K. ve G.B., hakkında adli işlem başlatıldı.
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