Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
Kırklareli'de polisin 5 ay süren çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.
Polis, çalışmanın ardından belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda, 263.64 gram metamfetamin, 38.23 gram bonzai, 6.12 gram esrar, 0.18 gram kenevir, 76 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 32 mermi, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 24 kilitli poşet, rulo halinde alüminyum folyo kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 70 TL, 200 euro, 105 dolar ele geçirildi.
16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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