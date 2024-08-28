Kırklareli'nde 10 günde 519 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 13:32

Güncelleme: 28.08.2024 - 13:32

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 519 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-20 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 519 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araca el konuldu.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.