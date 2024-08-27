Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla ülkeye giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il merkezi ve Lalapaşa ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde yakalanan 27 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Doktorluk yaptığı hastanede yanlış teşhis konuldu