Kırklareli’nde 11 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 11 kaçak göçmen tespit edildi. Fas ve Suriye uyruklu göçmenler başlatılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada 11 Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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