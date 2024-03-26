Kırklareli’nde 111 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:54

Güncelleme: 26.03.2024 - 15:59

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı uygulamalarda 111 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.