Kırklareli’nde 111 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 111 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı uygulamalarda 111 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.
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