Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:54
Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.


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