İstanbul ve Kırklareli'nde tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:17

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Moiz Mitrani liderliğindeki şebekenin mali sıkıntıları olanları dolandırdıkları tespit edildi.

Şebeke üyelerinin kendilerini yurtdışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtıp, mağdurlara kredi sağlama vaadinde bulundukları belirlendi. Faiz karşılığında borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptıkları anlaşılan 1’i cezaevinde, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Kırklareli’nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.