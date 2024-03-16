Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kırklareli’nde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 21:49
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirilirken, A.Y, R.Ö, E.N.T, K.G. ve N.M. gözaltına alındı.


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