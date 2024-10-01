Kırklareli’nde 127 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:34

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:36

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri geçen ay göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 127 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.