Kırklareli’nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde Afganistan ve Fas uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
03 Nisan 2022 Pazar, 11:38
Kırklareli’nde 16 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 16 Afganistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı. 

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 



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