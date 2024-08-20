Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:31
Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ve polis, denetimlerde kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 22 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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