Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 yabancı uyruklu yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:46
Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonda 22, otomobilin bagajında ise 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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