Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:27
Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi ile Demirköy ilçesinde yaptıkları denetimde 26 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.


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