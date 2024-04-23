Edirne'de bir ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı bini aştı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:47

Güncelleme: 23.04.2024 - 17:51

Jandarma ekipleri Edirne kent girişinde kontrollerini sürdürürken polis de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu son bir ayda 1096 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu.

54 GÖZALTI!

Operasyonlar kapsamında insan kaçakçılığı şüphesiyle 54 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 29'u insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Bu arada kent merkezinde polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında otellerde de uygulama yaptı.

Otellerde konaklayanlar ve işletmeler kontrol edildi.