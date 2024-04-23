Edirne'de bir ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı bini aştı
Edirne'de son bir ayda il genelinde bin 96 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri Edirne kent girişinde kontrollerini sürdürürken polis de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu son bir ayda 1096 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.
Yakalanan kaçak göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu.
54 GÖZALTI!
Operasyonlar kapsamında insan kaçakçılığı şüphesiyle 54 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 29'u insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Bu arada kent merkezinde polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında otellerde de uygulama yaptı.
Otellerde konaklayanlar ve işletmeler kontrol edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu
- Bakanlık, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- Kulüpler Birliği ile TFF arasında gergin toplantı!