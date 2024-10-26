Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmada 19 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Polis ekipleri ise kent merkezinde durdurduğu bir kamyonda 29 kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı.
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